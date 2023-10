Rebeca Andrade conquista bronze inédito na trave em Mundial de ginástica artística na Bélgica

A ginasta brasileira Rebeca Andrade ficou em terceiro lugar neste domingo (8), na competição de trave no Mundial de ginástica artística, que acontece na Antuérpia, Bélgica. O ouro ficou com a americana Simone Biles e a prata, com a chinesa Yaqin Zhou.

Rebeca se apresentou por último e conseguiu ultrapassar a holandesa Sanne Wavers, que detinha o terceiro lugar. Com o resultado (14,300), a ginasta brasileira subiu no pódio pela quarta vez neste mundial.

Em uma final de alto nível, Simone Biles (14,800) encaixou acrobacias com precisão milimétrica, mas Zhou também se mostrou impressionante e o ouro escapou por um pequeno passo para trás ao sair da trave, pelo qual a chinesa perdeu um décimo de ponto, terminando com 14,7000.