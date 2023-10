Alemanha: eleições estaduais têm derrota de partido de Scholz e avanço da extrema direita

O FDP também conseguiu conservar sua vaga no Parlamento, mas não na Baviera. No Estado, a AfD teve 14,6% dos votos e perdeu para os conservadores do partido Freie Wähler, que teve 15,8%. O resultado é considerado como uma catástrofe para a chefe do SPD, Saskia Esken.

"O AfD é uma ameaça para a nossa democracia e nossa prosperidade na Alemanha", declarou. O partido de extrema direita é exclusivamente forte no leste do país, onde estão situadas as regiões da ex-Alemanha Oriental, mais pobres.

Uma das dirigentes do AfD, Alice Weidel, comemorou os resultados. O partido anti-imigração, que também critica as medidas de proteção do clima, avançou nas pesquisas em nível nacional.

Para o porta-voz de Olaf Sholz, ainda é cedo para dizer se essas eleições vão gerar mudanças na maneira de agir do governo. "O chanceler está convencido de que o governo trabalha bem", declarou.

*Com informações da AFP