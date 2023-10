Brasileiros em Israel relatam momentos de horror após pior ataque do Hamas ao Estado judeu

"O Hamas sabe que Israel é muito mais forte do que ele. É um país e um Estado que é altamente militarizado, com tecnologia gigantesca, com armamentos de primeiríssima linha. Tudo o que existe de mais moderno no mundo em termos de armamentos, existe em Israel. Então, quando você cutuca uma onça, você sabe que a reação é muito forte", acrescenta. "Mas a gente não pode esquecer que o Hamas é um grupo terrorista que prega a destruição do Estado de Israel", destaca. "A gente dorme com o inimigo literalmente ao nosso lado", lamenta.

Daniel Dachtenberg, 58 anos, é outro brasileiro no meio do fogo cruzado. Assim como Alberto Rabinovitsh, ele também tem dois filhos entre os reservistas do Exército israelense. E mesmo que esteja baseado na cidade portuária de Haifa, ao norte do país, sente as consequências do conflito que estourou no sul de Israel. "O meu filho, no domingo de manhã foi convocado e já se apresentou domingo à noite. Ele está na fronteira com a Jordânia. E minha filha foi colocada em prontidão. Ela está com todos os equipamentos prontos", relata este trabalhador do porto.

"É uma mistura de nervosismo, de angústia, de tudo. (...) Agora, como eu estou me sentindo, eu não sei se a ficha caiu. Sábado, fomos realmente pegos de surpresa, mas foi uma ação muito bem preparada. Por que? Porque sábado é o nosso Shabbat, quando as pessoas estão literalmente em descanso. (...) Enfim, como são festas familiares, os soldados foram dispensados para casa, para passar as festividades com os pais. Então, as unidades não estão completas", explica o brasileiro, como sendo uma das hipóteses para a ação dos extremistas islâmicos.

Os alarmes continuam soando

"Estou conversando com você e os alarmes estão estourando em Israel agora, especificamente na região sul", diz no meio da entrevista. "O Exército já assumiu as cidades que foram invadidas pelos terroristas. (...) Para você ter o número, 380.000 reservistas foram chamados a se apresentar. (...) E você sai às ruas e vê as pessoas descendo, já vestidas e paramentadas e embarcando nos carros para as suas bases de origem ou as bases definidas. É uma emoção e um sentimento...Não sei como te explicar o que é, mas é algo que foge do seu controle. Você está assistindo e não está acreditando", descreve Daniel Dachtenberg sobre o ambiente em Israel, nesta segunda-feira.

"Eu não tenho medo porque eu tenho fé e eu tenho uma confiança no nosso Exército fora do comum (...) Ele foi pego de surpresa no começo, mas depois não", afirma. "Como pode um Exército que é conhecido no mundo todo ter esse tipo de acesso [dos extremistas] e acontecer numa fronteira vigiada por câmeras? É que diariamente essas cercas e câmeras são atacadas. (...) As telas e as grades são constantemente vandalizadas. Então, não é difícil dizer que muitas delas foram cortadas e ainda não foram corrigidas ou até mesmo existe uma falha nessa correção", cita como um agravante para a ação dos jihadistas.