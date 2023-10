China condena "ações contra civis" após ataques do Hamas; Irã nega envolvimento

Irã nega envolvimento

As acusações sobre o papel do Irã na ofensiva do Hamas contra Israel "se baseiam em motivos politicos", declarou nesta segunda-feira o porta-voz da diplomacia iraniana, Nasser Kanani.

"Teerã não interfere em decisões de outras nações, inclusive a Palestina", afirmou. "A resistência da nação palestina tem a capacidade, a força e a vontade necessárias para se defender, defender sua nação e tentar recuperar seus direitos perdidos", afirmou.

As acusações contra o Irã, completou, visam justificar a derrota de Israel. O país apoiou a ofensiva do Hamas ao território israelense, considerado como o maior desde a criação de Israel, em 1948.

Paralelamente, os Emirados Árabes Unidos, que normalizaram as relações com Israel em 2020, se disseram consternados com a tomada de civis isralenses como reféns, lançadas no sábado pelo Hamas

O Conselho de Segurança da ONU, atualmente presidido pelo Brasil, discutiu a crise neste domingo, e vários membros denunciaram o ataque do Hamas, enquanto os Estados Unidos lamentaram a falta de unanimidade.