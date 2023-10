Começa a venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos-2024: evento deve tornar Paris mais inclusiva

Uma oportunidade de inclusão

Como acontece a cada quatro anos, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são uma oportunidade para as cidades-sede implementarem mudanças e combaterem problemas urbanos. Em Paris 2024, não será diferente. Para a capital francesa, que vai ser palco da sua primeira Paraolimpíada, é a chance de se tornar mais inclusiva e acessível.

É o que estima o Comitê Internacional Paralímpico (IPC), que tem como diretor o brasileiro Andrew Parsons. Ele destaca que o esporte paralímpico está mais forte do que nunca e que os Jogos em Paris serão fantásticos, já que as disputas acontecerão perto de locais emblemáticos. Além disso, o envento contará com o retorno do público, depois de jogos pandêmicos em Tóquio, marcados pela Covid-19.

"O desafio principal é este ajuste fino nas operações, seja de logística e esportivas, e fazer com que o legado dos Jogos Paralímpicos seja mais do que apenas um evento esportivo", diz. "A gente vem trabalhando ao longo dos últimos seis anos para deixar uma marca permanente em Paris e na França, de ser um país e uma cidade mais inclusivos para as pessoas com deficiência", completa Parsons.

Os Jogos Paralímpicos vão acontecer de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024 e utilizarão certos locais de competição dos Jogos Olímpicos, como a Esplanada dos Inválidos e a Torre Eiffel.

Os eventos esportivos são o empurrão que faltava para obras de acessibilidade na França, país onde 12 milhões de pessoas são portadoras de deficiências. E a questão do transporte público é o calcanhar de Aquiles - Paris é uma cidade muito criticada pela falta de acessibilidade. De acordo com a associação APF France Handicap, espera-se que 350 mil pessoas com deficiência participem nos Jogos em 2024.