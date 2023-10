Eleições argentinas: debate sobre armas, hiperinflação e negacionismo ambiental equilibram a disputa

Liberação de armas x tráfico de drogas

Patricia Bullrich advertiu que a liberação de armas que Javier Milei propõe vai terminar nas mãos do tráfico de drogas. "Milei quer liberar as armas e as armas liberadas vão cair nas mãos dos deliquentes, dos traficantes", disse a ex-ministra da Segurança durante o governo do ex-presidente Mauricio Macri.

Milei tentou explicar que é preciso aplicar a atual lei porque os criminosos estão armados, mas os cidadãos honestos não. Bullrich, no entanto, redobrou a acusação lembrando que o candidato ultraliberal conservador também quer liberar a venda de órgãos que levará ao tráfico de pessoas.

"Para as mães e pais, digo-lhes que, se liberarem as armas, vão parar nas mãos dos traficantes e vão terminar em massacres nas escolas. Se liberarem a venda de órgãos, vao ao tráfico de pessoas. Hoje, 10% da venda de órgãos vem do sequestro de crianças. A venda de órgãos é um dos delitos mais cobiçados no mundo criminal. Isso é o que Milei propõe", atacou Bullrich.

Javier Milei alegou que existem 7 mil pessoas à espera de órgãos, enquanto existem 300 mil potenciais doadores e que essa distorção gera corrupção. "Não propomos a venda de órgãos. O que dizemos é que algo não funciona e que gera corrupção", defendeu-se.

O candidato e ministro da Economia, Sergio Massa, disse que, se eleito, vai implementar um sistema de câmeras e de rastreamento satelital, além de um botão antipânico em cada celular. Também vai criar um FBI argentino. "Vamos criar uma agência federal com os melhores de cada uma das quatro forças federais. Sim, um FBI argentino", anunciou.