Para imprensa francesa, Netanyahu e extrema direita de Israel ficam fragilizados pelo Hamas

A imprensa francesa repercute nesta segunda-feira (9) a nova guerra entre Israel e os movimentos radicais palestinos. Em seu editorial, o jornal Le Figaro diz que "a humanidade e o mundo civilizado não precisavam de outro 11 de setembro", referindo-se aos atentados cometidos pela rede terrorista Al Qaeda em 2001, nos Estados Unidos.

Mas foi exatamente isso o que aconteceu no sábado (7), com o "selvagem" ataque do Hamas a Israel. "Surpresa, horror, carnificina, onda de choque devastadora: haverá um antes e um depois do 7 de outubro de 2023", constata o diário conservador francês.

Para o Le Figaro, "50 anos após a Guerra do Yom Kippur, que Israel quase perdeu, e 30 após a assinatura dos Acordos de Oslo, que tornaram possível sonhar com a paz, o Oriente Médio está de volta ao 'marco zero', aquele ponto de impacto onde só restam ruínas". Na avaliação do jornal, "os islamitas palestinos conseguiram superar a barreira de alta tecnologia que os confinava à estreita Faixa de Gaza, para levar a guerra ao solo de Israel". Provavelmente, eles tentarão trocar a centena de reféns israelenses pelos 4.500 palestinos detidos no Estado hebreu. "É um fracasso colossal dos serviços de inteligência e defesa de Israel", sublinha o veículo francês.