Professora de Harvard ganha Nobel de Economia por estudos sobre a mulher no mercado de trabalho

Primeira mulher nomeada para chefiar o departamento de economia de Harvard, esta economista de 77 anos retraçou o longo percurso dos trabalhadores americanos rumo à igualdade, sublinhando o papel da história e dos avanços tecnológicos na sua integração no mercado de trabalho, mas também as dificuldades que as mulheres tiveram que enfrentar para equilibrar carreira e família desde o início do século XX.

Claudia Goldin identifica cinco períodos: primeiro os anos 1900-1920, quando o pequeno número de mulheres qualificadas teve que escolher entre o trabalho e a família (menos de um terço das que trabalhavam tinham filhos), depois os anos 1920-1940, quando muitas mulheres deixaram de trabalhar para começar uma família, devido à Grande Depressão.

Depois veio a guerra e, até à década de 1960, um período em que as mulheres foram pressionadas a ter filhos e só regressaram ao trabalho depois de tê-los criados, com perspectivas limitadas. Graças ao advento da pílula, as mulheres nascidas nas décadas de 1970 e 1980 começaram a priorizar suas carreiras e mais de um quarto nunca tiveram filhos.

A última geração tentou conciliar carreira e família, ajudada pelos avanços na procriação medicamente assistida, mas sem conseguir igualdade salarial ou igualdade na relação.

No seu último trabalho publicado em 2021 nos Estados Unidos, "Career and family: women's century-long journey towards equity" (Carreira e família: a jornada centenária das mulheres rumo à equidade, em português), Claudia Goldin explica a persistência destas disparidades e como elas se alimentam mutuamente através do "trabalho voraz", ou seja, o fato de muitas profissões pagarem mais pela disponibilidade dos funcionários, longas horas de atividade e trabalho aos fins de semana.

"A igualdade no casal custa dinheiro, e quanto mais voraz o trabalho, mais custosa é essa busca pela igualdade", enfatiza.