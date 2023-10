Torre Eiffel é iluminada de azul e branco em solidariedade às vítimas de ataques em Israel

Cartão postal da capital francesa, a Torre Eiffel foi iluminada nesta segunda-feira (9) com as cores da bandeira israelense. Segundo a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o objetivo é expressar solidariedade às vítimas após os ataques do grupo armado Hamas em Israel, no último sábado (7).



Na véspera, as luzes do monumento já haviam sido apagadas em respeito aos mortos nas violências. Segundo um novo balanço do governo israelense, mais de 800 pessoas morreram na ofensiva surpresa do Hamas. A retaliação do país em Gaza no fim de semana deixou ao menos 560 vítimas, segundo as autoridades palestinas.

O apoio de Paris a Israel gerou controvérsia nas redes sociais. "E a solidariedade ao povo palestino, onde está?", escreveu uma internauta no post de Hidalgo no Instagram. "Me irritam esses políticos que defendem um povo enquanto dois estão sofrendo devido a decisões políticas autoritárias. É realmente insuportável! Que vergonha!", escreveu outro seguidor da prefeita.