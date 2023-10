Tem hora e lugar: ex-chefe da Otan aponta o que encerrará guerra da Ucrânia

Crítica a Biden

O ex-comandante critica a recusa do governo de Joe Biden em declarar claramente que o objetivo da estratégia dos EUA é "ajudar a Ucrânia a alcançar a vitória". Na opinião do general reformado, a postura do "vamos ajudar a Ucrânia pelo tempo que for necessário (...) é uma declaração absolutamente vazia", que serve apenas para mascarar o medo do Ocidente de uma escalada nuclear.

Bilionário: Putin não dura cinco anos

Outra previsão sobre o fim da guerra partiu do opositor e bilionário russo Mikhaïl Khodorkovski. Khodorkovski vive no exílio, em Londres, onde dirige a ONG Open Russia e acaba de publicar um novo livro.

Em entrevista ao Le Figaro, Khodorkovski afirma que o recente motim da milícia paramilitar Wagner demonstrou que nem toda a população russa apoia o regime, já que acolheu positivamente os homens do grupo Wagner quando avançavam na direção de Moscou.

O opositor cita a passividade de várias unidades militares durante essa operação, o que demonstra que as Forças Armadas "não estão perfeitamente unidas".