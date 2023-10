"Uma carnificina está acontecendo na Faixa de Gaza", diz embaixadora palestina na França

Dois dias após um massivo ataque do grupo Hamas em Israel, a população de Gaza teme por seu futuro. Bombardeada e cercada pelo Exército isralense, os dois milhões de habitantes do enclave não têm nenhuma perspectiva diante da preparação de uma imensa operação no território, afirma a embaixadora palestina na França, Hala Abou-Hassira.

"Falei com a minha família por telefone e todo mundo está bloqueado, cercado, tomado como refém na Faixa de Gaza", afirma. "São famílias, crianças, mulheres que não têm nenhum lugar para onde ir, nenhum abrigo ou refúgio", alerta, em entrevista à RFI.

Em retaliação ao ataque do Hamas, no sábado (7), Israel promete ser implacável e prevê sua maior operação militar no enclave, com atuações de todas as suas forças: aérea, terrestre, marítima e espacial. "Os ataques devem visar primeiramente os centros de comando do Hamas e suas tropas, os bombardeios virão de todos os lugares. Em paralelo, o exército se prepara para entrar em Gaza", prevê Alexandre Grinberg, do Instituto para a Segurança e a Estratégia de Jerusalém, salientando a possibilidade de morte de muitos civis.