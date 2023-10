Argentina aumenta imposto para deter cotação do dólar que passa de 1.000 pesos

Através de uma resolução da Administração Federal de Receita Pública (a Receita Federal argentina), o governo introduziu novas medidas que dificultam e que encarecem o acesso ao dólar através do uso de cartões de débito e de crédito, passando de 5% a 25% um dos impostos.

Antes da nova medida, os argentinos pagavam dois impostos ou taxas sobre o valor do dólar se gastassem até U$ 300 no cartão, uma das únicas formas legais de gastar em moeda estrangeira. Esses impostos somavam 75% sobre o valor da cotação oficial. Para quem gastasse mais de U$ 300, eram três os impostos ou taxas que somavam 80% a mais sobre a cotação do dólar oficial, ao qual ninguém tem acesso na prática.

A partir de agora, todas as formas de acesso ao dólar se unificam em três impostos (o de 25% e outros dois de 30% e 45%) que somam 100%, duplicando o valor da cotação oficial. A modificação implica um aumento de 11% para ter acesso a gastos em moeda estrangeira.

Como exemplo, até segunda-feira (9), com todos os impostos incluídos, o dólar custava 639,63 pesos (para gastos até U$ 300 mensais) e 657,90 pesos (para gastos superiores a U$ 300). A partir desta terça-feira (10), pela atual cotação, o dólar passa a valer 731 pesos.

O aumento visava aproximar o valor do dólar legal ao dólar paralelo. No entanto, o país entrou numa nova corrida cambial que elevou o valor do dólar paralelo em 7,5% na segunda-feira (945 pesos) e mais 10% nesta terça-feira, fazendo a moeda norte-americana chegar a 1.040 pesos, ultrapassando a barreira psicológica dos mil pesos por dólar.

Enquanto as modificações sobre acesso a moedas estrangeiras duplicam o valor do dólar oficial, no mercado paralelo esse valor é triplicado. E como o dólar paralelo é a referência dos argentinos, os preços da economia seguem essa lógica, alimentando a inflação que em agosto alcançou 12,4% mensais, valor que deve se repetir no índice de setembro.