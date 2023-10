Bloqueio de Israel à Gaza agravará precariedade no enclave e pode fortalecer Hamas, diz especialista

Para Agnès Levallois as consequências são dramáticas. "Os habitantes de Gaza não podem de maneira alguma abandonar este território e há uma força de ataques e fogo consideráveis ??lançados pelos israelenses em resposta à terrível ofensiva do Hamas no sábado. Os habitantes de Gaza ficam completamente encurralados, sem poder sair e sofrendo esta situação sem ter a menor margem de manobra", diz.

A faixa de Gaza é um território muito restrito, com apenas 360 km² e as pessoas tentam fugir dos bombardeios como podem. "Eles estão tentando se refugiar em infraestruturas onde acreditam que há menos membros do Hamas e, portanto, capazes de se esconderem na esperança de escapar aos bombardeios de Israel", afirma Agnès Levallois.

"A particularidade de Gaza é que se trata de um dos territórios mais povoados do mundo. Mas ainda existem algumas áreas que ainda não estão completamente habitadas e por isso os moradores de Gaza estão tentando encontrar refúgio nestes lugares para manter a esperança", explica.

O tamanho e a densidade do território poderiam levar diretamente a uma grave crise humanitária, diz a pesquisadora. "Mais do que isso: isso quer dizer que vamos caminhar em direção a um número de vítimas considerável. A maioria destas vítimas serão civis e não membros do Hamas. Estes são obviamente os primeiros alvos dos bombardeios. Tudo isso com uma crise humanitária" que se agrava com o atual cerco.

Hamas mais forte

Agès Levavallois também ressalta as dificuldades de levar ajuda humanitária até a população civil palestina. Nesta terça-feira a Organização Mundial de saúde (OMS) pediu a abertura de um corredor humanitário em direção à Faixa de Gaza.