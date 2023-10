FMI prevê crescimento de 3,1% para o Brasil em 2023; economia global desacelera

Na América Latina, o Brasil se beneficia do bom desempenho dos mercados de matérias-primas, com crescimento previsto de 3,1%, (+1,0 ponto em relação ao último relatório de julho).

O México deve crescer 3,2%, sendo um dos principais beneficiários da reorganização das cadeias de abastecimento entre a China e os Estados Unidos.

Entre as economias avançadas, a Alemanha apresenta os sinais mais preocupantes, com uma recessão cada vez mais certa para este ano (-0,5%), e mais pronunciada do que o esperado, com uma recuperação fraca no próximo ano (0,9%).

Depois de ficar para trás no ano passado entre os países do G7, a principal economia da União Europeia será a única em recessão este ano no bloco. "Há uma combinação de dois grandes fatores: por um lado o choque energético causado pela guerra na Ucrânia num país muito dependente da energia russa, por outro lado o aperto da política monetária", detalhou Gourinchas.

As previsões para a França melhoraram ligeiramente para este ano (1% esperado, ou 0,2 pontos melhor do que o previsto em julho), enquanto a Espanha permanece sólida, com crescimento de 2,5% para 2023.

A economia italiana está estagnada, mas permanece em território positivo este ano (+0,7%).