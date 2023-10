Guerra Israel-Hamas: entenda por que os países árabes do Golfo têm reações diferentes

Reações divergentes em outros países do Oriente Médio

Em outros países do Oriente Médio, as reações são múltiplas. A primeira reação dos Emirados Árabes Unidos, publicada no sábado (7), dia do ataque do Hamas, foi neutra. Abu Dhabi contentou-se em pedir calma. Na segunda-feira, a monarquia do Golfo disse estar "consternada" com a tomada de reféns de civis israelenses, descrevendo "os ataques do Hamas às cidades e aldeias israelenses (...) como uma escalada séria e grave", conforme relatou o correspondente da RFI Nicolas Keraudren.

Uma posição com a qual o reino do Bahrein também se alinhou. Estes dois países do Golfo e o Marrocos são signatários dos Acordos de Abraão. Os pactos, assinados em 2020 sob a égide da administração americana de Donald Trump, estabelecem a normalização das relações com o Estado judeu. Isto explica, em parte, as posições divergentes entre os países árabes do Golfo sobre a ofensiva do Hamas.

Apoio financeiro ao Hamas

Outro ponto a ser levado em consideração é que o Hamas se beneficia do apoio financeiro de vários países, como o Catar e a Turquia. O maior doador continua sendo o Irã: US$ 100 milhões de por ano, segundo informações do Departamento de Estado Americano, de 2020.

Nesta manhã, o Aiatolá Ali Khamenei, a maior autoridade do Irã, negou que o país esteja por trás do ataque do Hamas em Israel. "A cooperação do Irã com o Hamas não é nova, mas eu não vejo Teerã tomando o risco de uma conflagração regional", acrescenta Agnès Levallois.