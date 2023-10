Líder da esquerda radical francesa Jean-Luc Mélenchon é criticado por equiparar Israel ao Hamas

O deputado socialista Jérôme Guedj disse que ficou "nauseado" com a fala de Mélenchon. O secretário-geral do PS, Olivier Faure, afirmou que o posicionamento do esquerdista iria deixar marcas. "Jean-Luc Mélenchon está mais isolado do que nunca na esquerda", aponta o Le Parisien.

O número 2 do movimento, Manuel Bompard, tentou atenuar as declarações do líder, ao afirmar que condenava o ataque do Hamas a Israel, inclusive manifestando solidariedade às famílias israelenses e palestinas. Mas em vez de pronunciar a palavra "terrorismo", Bompard se referiu a "crimes de guerra".

Na noite de segunda-feira (9), depois de o Conselho Representativo das Entidades Judaicas Francesas reunir 16 mil pessoas em uma manifestação de apoio a Israel em Paris, Mélenchon voltou a fazer uma leitura particular dos fatos. Ele disse que o Crif tentava "obrigar todo mundo a se alinhar à posição do governo de extrema direita israelense", aceitando inclusive a participação de deputados da extrema direita francesa (do partido reunião Nacional) no protesto, o que "impede o povo francês de se solidarizar com o desejo de paz".

En obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus futiles du PS, le Crif a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de... ? Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 9, 2023

Declaração "abjeta"

Em entrevista à rádio RMC, o presidente da entidade judaica, Yonathan Arfi, declarou que Mélenchon se tornou "um inimigo da República", preferindo "legitimar o terrorismo ao equiparar Israel e o Hamas". Ele chamou de "abjeta" a visão de Mélenchon.