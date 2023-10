Macron denuncia "chantagem insuportável" do Hamas com reféns levados para Gaza

Vítimas e reféns do mundo inteiro

Entre as vítimas da ofensiva do Hamas há cidadãos de diversos países, vários com dupla nacionalidade. Depois de Israel, entre as nações com o maior número de mortos está a Tailândia, que registra 18 óbitos e 11 reféns. Cerca de 30 mil tailandeses trabalham em Israel, sobretudo no setor agrícola.

Os Estados Unidos confirmaram na segunda-feira a morte de ao menos 11 americanos. Segundo Washington, é "provável" que mais cidadãos do país tenham sido feitos reféns.

O Nepal contabiliza 10 mortos e um desaparecido. Israel acolhe dezenas de estudantes nepaleses entre os quais 17 que estavam alojados no kibutz Alumim, no sul, um dos locais atacados pelo Hamas.

Na América do Sul, a Argentina é o país com o maior número de mortos no atentado do último sábado: sete óbitos, além de 15 desaparecidos. Já o Brasil indica que duas cidadãs seguem desaparecidas. Segundo a mídia do país, trata-se de Bruna Valeanu, de 24 anos, e Karla Stelzer, de 41 anos. Um brasileiro morreu, Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos. Os três estavam na rave atacada pelo Hamas no sábado.

A França registra oito mortos entre as vítimas dos ataques. O Ministério das Relações Exteriores do país também contabiliza 20 desaparecidos, entre eles, uma criança de 12 anos.