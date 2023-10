Sobe número de mortos em Israel e na Faixa de Gaza; Exército retomou a fronteira

Manifestações

Manifestações de apoio à Israel aconteceram em Paris e em várias outras cidades da França. Milhares de franceses, entre eles muitos jovens e personalidades políticas, marcharam da Praça Victor Hugo, no oeste da capital, até a Praça do Trocadero, no 16° distrito, bairro que abriga a Torre Eiffel. O monumento foi iluminado com as cores da bandeira de Israel, enquanto hinos israelitas e franceses eram cantados pelos presentes. A França tem a maior comunidade judaica da Europa.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, conversou com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, para discutir meios de impedir a extensão do conflito no Oriente Medio.

Esta manhã, o Aiatolá Ali Khamenei negou que o Irã esteja por trás do ataque do Hamas em Israel.

(Com informações da AFP)