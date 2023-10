União Europeia se opõe ao bloqueio de Gaza e à suspensão da ajuda aos palestinos

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, indicou nesta terça-feira (10) que a maioria dos 27 países da União Europeia (UE) são contra o isolamento imposto por Israel à Gaza e apoiam a continuidade da assistência financeira aos palestinos. O anúncio foi feito antes do final de uma reunião do bloco sobre a questão.

Em Omã, após uma reunião com o Conselho de Cooperação do Golfo, Borrell conversou com a imprensa no momento em que ocorria uma assembleia extraordinária dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia, em Bruxelas. Segundo ele, "uma maioria esmagadora" se opôs à suspensão da ajuda.

A União Europeia, principal apoio financeiro dos palestinos previu gastar € 1,2 bilhão entre 2021 e 2024 para financiar projetos nos Territórios Palestinos, principalmente nas áreas da educação e saúde.