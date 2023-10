"As pessoas estão aterrorizadas", diz morador de região afegã atingida por novo terremoto

A correspondente da RFI em Islamabad, Sonia Ghezali, falou por telefone com Wahab Wasiqi, que mora em Herat. Ele estava em sua casa quando o terremoto aconteceu. "Era bem cedo, quase 5 horas da manhã, quando houve um abalo forte e, em seguida, duas réplicas. Quando acordei, tudo mexia e tremia, mesmo os prédios altos e as casas, eu ouvia gritos de horror e pânico", conta.

Wasiqi descreve o desespero ao redor. "As pessoas aqui estão aterrorizadas e não sabem o que fazer. A maioria deixou suas casas e tudo o que possuíam e agora estão na rua, em tendas. As pessoas têm medo, estão assustadas", relata.

"Todas as lojas, escritórios oficiais em Herat estão fechados até segunda ordem. Há coleta de produtos básicos, alimentos e outras coisas para as pessoas afetadas", diz Wasiqi, que teme que as réplicas continuem nos próximos dias, atingindo pessoas já traumatizadas e em grande vulnerabilidade.

Atualização

O governo do Afeganistão atualizou e reduziu nesta quarta-feira (11), o número de vítimas do terremoto no fim de semana passado, para "mais de 1.000 mortos".

O Ministério de Gestão de Catástrofes disse, inicialmente, que o terremoto de magnitude 6,3, seguido por oito tremores secundários, no sábado, na província de Herat, causou mais de 2.000 mortes.