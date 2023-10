Israel intensifica ataques em Gaza; descoberta de massacre em kibutz choca opinião pública

No sul, os intensos bombardeios da força aérea e da marinha israelenses na Faixa de Gaza visaram particularmente o bairro de Al Furqan, no norte do enclave palestino. Também há relatos de que a casa da família de Mohamed Deif, chefe das operações militares do Hamas, foi alvo. O exército israelense afirma ter atingido 80 alvos do Hamas durante a noite.

De acordo com o movimento islâmico palestino, os ataques noturnos israelenses na última noite em Gaza causaram a morte de pelo menos 30 pessoas e centenas ficaram feridas. Os ataques atingiram dezenas de edifícios residenciais, fábricas, mesquitas e lojas, disse Salama Marouf, chefe do gabinete de comunicação social do movimento islâmico palestino à AFP.

Aviões de guerra israelenses bombardearam hoje uma universidade islâmica na Faixa de Gaza, ligada ao movimento palestino Hamas, disseram um funcionário do campus e um correspondente da AFP. Conforme o último relatório da ONU, mais de 260 mil pessoas foram forçadas a fugir das suas casas na Faixa de Gaza, bombardeadas pelos ataques israelenses.

Massacre em um kibutz

O exército israelense, por sua vez, relata vários incidentes no próprio solo israelense. Pelo menos quatro palestinos armados foram mortos nos arredores da Faixa de Gaza. Houve confronto também em Jerusalém Oriental: a polícia matou dois moradores do bairro Al Silwan.

O massacre de Kfar Aza, perto de Sderot, está na primeira página da imprensa e choca a opinião pública, relata a enviada especial da RFI a Israel, Murielle Paradon. Esse kibutz israelense, perto da Faixa de Gaza, foi invadido por um comando do Hamas e depois libertado pelas forças de Israel.