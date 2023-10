Netanyahu e oposição chegam a acordo sobre "governo de emergência" durante a guerra contra o Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição Benny Gantz, chegaram a um acordo na quarta-feira (11) para formar um "governo de emergência" durante a guerra com o Hamas, lançada após a ofensiva do grupo islâmico palestino no sábado (7). Yaïr Lapid não está incluído neste acordo.

Ao final de uma reunião entre o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Partido da Unidade Nacional e ex-ministro da Defesa, Benny Gantz, "os dois homens concordaram sobre a implementação de um governo de emergência e de um gabinete de guerra", indicaram num comunicado à imprensa conjunto, publicado na tarde de quarta-feira.

O outro líder da oposição, Yaïr Lapid, não aderiu ao comunicado, mas o texto especifica que um assento seria "reservado" para ele no gabinete de guerra.