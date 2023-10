Sobreviventes descrevem na imprensa francesa massacres cometidos pelo Hamas nos kibutz de Israel

Os jornais franceses descrevem as cenas de puro terror vividas por moradores de kibutz, as comunidades agrícolas israelenses, invadidas por terroristas do Hamas ao redor da Faixa de Gaza. Incêndio de casas, execuções a sangue-frio de famílias, sequestros. Reféns de todas as idades são citados nas reportagens da imprensa nesta quarta-feira (11).

O jornal Le Parisien diz que é preciso contar o que aconteceu em Kfar Aza, Be'eri, Nir Oz, Ofaqim e Kissoufim, no sul de Israel. No kibutz de Be'eri, uma centena de corpos de israelenses foram encontrados; todos barbaramente assassinados por combatentes do movimento extremista islâmico palestino.

Sobreviventes do ataque ao kibutz de Kfar Aza relatam as cenas de horror que enfrentaram. Os combatentes armados incendiavam as casas para obrigar os moradores a sair na rua, para serem executados a sangue-frio. Homens, mulheres, crianças, bebês, idosos.