Voo com 211 brasileiros repatriados de Israel chega a Brasília

Pousou em Brasília na madrugada desta quarta-feira (11) o avião da Força Aérea Brasileira com 211 passageiros que deixaram Israel com a ajuda do governo brasileiro. Um segundo avião, com capacidade para 60 passageiros, já decolou e deve chegar hoje à tarde em Tel Aviv.

Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília

Até domingo, a previsão é de que cinco voos da FAB façam a viagem até a cidade israelense para trazer brasileiros que desejam deixar a região de conflito e procuraram ajuda do Itamaraty.