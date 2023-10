Autor de "Gomorra" é condenado a pagar multa de € 1 mil por insultar premiê italiana Giorgia Meloni

Para o autor de Gomorra, tal afirmação era "humanamente insustentável" e não hesitou em descrever Giorgia Meloni como uma "bastarda".

Uma vez no poder, Giorgia Meloni não achou por bem retirar a denúncia, acreditando que o assunto seria tratado "com imparcialidade tendo em conta a separação de poderes".

O escritor e jornalista investigativo era ameaçado com uma pena de seis meses a três anos de prisão.

Liberdade de expressão na Itália

No X (antigo Twitter), o escritor afirmou que o tribunal de Roma terá de "estabelecer se é ou não possível exercer o direito de crítica".

Para Hervé Rayner, especialista na Itália e professor de Ciência Política na Universidade de Lausanne, na Suíça, entrevistado pela RFI, o caso representa uma judicialização do debate político. "Há sem dúvida a ambição de dar exemplo com Roberto Saviano. Se Roberto Saviano algum dia fosse condenado, seria uma forma de acentuar a censura que será exercida no espaço público", afirmou.