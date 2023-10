Banco Central de Israel intervém contra desvalorização do shekel para limitar impacto econômico da guerra

Essa situação levou o Banco Central injetar cerca de US$ 30 bilhões para evitar uma maior desvalorização do shekel, além de disponibilizar US$ 15 bilhões para assegurar a liquidez das trocas financeiras.

No total, esses valores representam quase um quarto das reservas do país, que representam, no total, US$ 200 bilhões. Esse montante, em geral, é suficientemente alto para desmotivar os especuladores que se sentirem "tentados" a atacar o shekel, garantindo a estabilidade da economia.

O objetivo principal dessa manobra financeira é evitar o aumento da inflação e, se necessário, dar ao Estado israelense meios de financiar a guerra na Faixa de Gaza, caso o conflito se estenda por meses.

De acordo com o economista Jacques Bendelac, recorrer ao mercado externo tornou-se caro demais para Israel. A decisão do governo de emitir títulos através do Banco Central para financiar é guerra é, desta maneira, coerente do ponto de vista econômico, explica.

Custo da guerra é orçado em US$ 7 bilhões

De acordo com estimativas, o custo da guerra é avaliado em US$ 7 bilhões, de acordo com dados do banco israelense Hapoalim. O cálculo é baseado em guerras precedentes. Esse valor pode evoluir em função da duração do conflito. A maior despesa, desta vez, envolve a mobilização de 300 mil reservistas, que privam as empresas de uma grande parte de seus assalariados.