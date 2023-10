"Desde Nice tantos franceses não morriam nas mãos de terroristas", diz Macron sobre ataque em Israel

"Desde os atentados de Nice, em 2016, que tantos franceses não tinham sido assassinados por terroristas", lembrou o chefe de Estado, se referindo ao ataque terrorista de 14 de julho, na cidade do sul da França, quando 87 pessoas morreram e 434 ficaram feridas.

"Israel tem o direito de se defender eliminando os grupos terroristas como o Hamas", afirmou, mas "preservando as populações civis".

Ele repetiu que o Hamas é um grupo terrorista que não deve ser confundido com o povo palestino, dizendo que esta era uma guerra "entre terroristas" e uma "nação" com "valores democráticos. Os que "confundem a causa palestina e a justificativa do terrorismo" estão "errados", defendeu Macron.

O presidente francês insistiu na necessidade de impedir a extensão da guerra aos países da região, sobretudo ao Líbano.

Temores de manifestações antissemitas

Desde os ataques do Hamas em Israel, a França vive um aumento de atos antissemitas que preocupa o governo francês.