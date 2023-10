Em Israel, Blinken leva apoio dos EUA e se reúne com autoridades do país e palestinos

A visita de Antony Blinken demonstra o apoio dos EUA a Israel. Pouco antes de embarcar, o secretário de Estado disse que o governo israelense tem amplo respaldo norte-americano e que a decisão do governo de Joe Biden é de assegurar que Israel "tenha tudo o que seja necessário" para garantir a segurança de sua população.

Washington vai tentar impedir que o conflito tome proporções maiores e envolva outros grupos contrários a Israel na região. A maior preocupação, seis dias depois do ataque, continua sendo com os civis. Pelo menos 100 pessoas foram tomadas como reféns pelo Hamas. Antes de viajar, Blinken chegou a confirmar a morte de 22 americanos e disse que este número pode aumentar.

Diplomatas e autoridades dos Estados Unidos também têm falado com o Egito para estabelecer um corredor humanitário de retirada dos civis, que seriam, possivelmente, estrangeiros de Israel e da Faixa de Gaza.

Escalada do conflito

Blinken leva uma mensagem de dissuasão aos grupos anti-Israel, como o Hezbollah no Líbano, apoiado pelo Irã. Teerã tem declarado que o Hamas agiu em defesa dos palestinos, mas que não teve envolvimento direto no ataque do movimento extremista. A violência na fronteira israelense com o Líbano aumentou nas últimas 72 horas e bombardeios israelenses teriam atingindo cidades libanesas do sul, em resposta a ataques com foguetes do Hezbollah contra casernas militares israelenses na região.

Antes mesmo destes desdobramentos, depois do ataque de sábado, representantes da Casa Branca têm repercutido na imprensa americana conversas de Blinken com representantes do Egito, Catar, da Jordânia, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos, aliados ou hostis a Israel, na tentativa de impedir o agravamento do conflito.