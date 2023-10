Família de francês desaparecido em Israel apresenta queixa contra Hamas por crime contra a humanidade

A família de um francês residente em Israel apresentou quinta-feira (12) em Paris uma queixa contra o Hamas, acusando-o de rapto e pedindo que o movimento palestino seja processado por crimes contra a Humanidade, de acordo com seu advogado, Nathanaël Majster.

A denúncia foi apresentada à Procuradoria Nacional Antiterrorismo francesa (Pnat), segundo o advogado. Esta é a primeira queixa feita na França, mas, de acordo com Nathanaël Majster ao site da FranceInter, "várias famílias estão se reunindo" e cogitam fazer o mesmo.

No dia 7 de outubro, em pleno Shabat, o descanso judaico semanal, centenas de combatentes do Hamas infiltraram-se em Israel em veículos, por via aérea e marítima, e mataram mais de mil civis.