Israel mantém bombardeios aéreos na Faixa de Gaza e prepara "possível" ataque terrestre

Israel também anunciou nesta quinta-feira que prepara uma "manobra terrestre" na Faixa de Gaza, mas "nada ainda foi decidido", de acordo com o tenente-coronel Richard Hecht, porta-voz do Exército. "Nós nos preparamos para as próximas etapas da guerra", disse, durante uma coletiva de imprensa. "Pode ser por via aérea, a partir do mar e do ar. Vamos esperar a decisão do governo, nada ainda foi decidido", acrescentou.

Balanço de vítimas

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, desde o início do conflito, mais de 1.200 palestinos morreram e 5.600 ficaram feridos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está em contato com o Hamas e as autoridades palestinas para obter informações sobre os cerca de 150 reféns. A organização se dispôs a realizar visitas humanitárias, facilitar a comunicação entre os reféns e os familiares, e negociar uma eventual liberação.

Desde o início dos ataques, mais de 338 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas na Faixa de Gaza, informou a ONU nesta quarta-feira (11). O número de deslocados na região, onde vivem 2,3 milhões de habitantes, "aumentou em 75 mil pessoas e atingiu 338.934" até a noite de quarta-feira, segundo a agência humanitária das Nações Unidas, OCHA.

Dezenas de especialistas independentes de direitos humanos da ONU condenaram, nesta quinta-feira, os crimes "horríveis" cometidos pelo Hamas em Israel e a reação das forças israelenses, vista como uma "punição coletiva" de Gaza. "Condenamos os crimes cometidos pelo Hamas e os ataques de Israel contra o povo palestino de Gaza", escreveu o grupo de dezenas de especialistas em um comunicado.

Segundo voo chega ao Brasil