Israel mobiliza 300 mil reservistas para imensa operação terrestre na Faixa Gaza

Entre os militares, há jovens reservistas que jamais entraram em ação. "Vários fazem parte da juventude hipster de Tel Aviv", diz a matéria enumerando alguns dos entrevistados: dois engenheiros de start-ups, um empregado de uma marca de luxo, um roteirista de TV, um funcionário de RH.

"Gabinete de guerra"

A mobilização ocorre paralelamente ao início dos trabalhos do "gabinete de guerra" e do governo de emergência anunciados na quarta-feira (11) por Netanyahu. No entanto, segundo Richard Hecht, porta-voz do exército israelense, nada foi decidido até o momento. "Estamos nos preparando para as próximas etapas da guerra, elaboramos múltiplos planos operacionais", indicou.

Nesta madrugada as forças israelenses realizaram uma imensa operação aérea contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza. Em resposta, o grupo islâmico lançou foguetes contra o território israelense, alegando que um campo de refugiados, no norte do enclave, teria sido bombardeado por Israel.

Segundo o Ministério palestino da Saúde, o número de mortos na Faixa de Gaza desde o início desta nova escalada de violência subiu para 1.354. Já o balanço de óbitos do lado de Israel é de mais de 1.300, entre eles, há ao menos 99 estrangeiros ou pessoas com dupla nacionalidade.

Governo de emergência

O jornal Le Figaro lembra que o governo de emergência contará com um importante membro da oposição, o ex-ministro da Defesa e líder da coalizão centrista União Nacional. Com a integração deste ex-general do exército, o governo israelense terá uma sólida maioria no Parlamento.