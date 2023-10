Jornal francês revela que alimentos vendidos próximos à Torre Eiffel são estocados em bueiros

Redes criminosas e falta de higiene

O jornal informa que grande parte dos vendedores são explorados por redes criminosas. Eles não contam, muitas vezes, com acesso a água potável para lavar as mãos e cozinham em péssimas condições de higiene. De acordo com um dos ambulantes entrevistados pela publicação, para disfarçar o cheiro e o "gosto rançoso", eles colocam na massa do crepe açúcar com essência de baunilha.

Além dos alimentos, são estocadas nos bueiros e também em quadros de eletricidade, garrafas de espumante e outras bebidas.

Nos últimos tempos, o número de vendedores ambulantes de comida tem se multiplicado ao redor do principal ponto turístico de Paris, apesar de sua atividade ser ilegal.

Organizações que representam proprietários de restaurantes reclamam da concorrência desleal representada pelos comerciantes ilegais, que não são submetidos às regras de higiene dos estabelecimentos de alimentação oficiais em torno da Torre Eiffel.

Prevenir potenciais consumidores

Antes de punir os vendedores "é necessário prevenir os potenciais consumidores, normalmente turistas, do perigo dos produtos vendidos porque é um verdadeiro problema de saúde pública", diz Nicolas Nordman, assessor da prefeitura de Paris, encarregado da segurança e da polícia municipal.