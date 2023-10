O único lugar da Alemanha é ao lado de Israel, diz chanceler alemão em Berlim

"O único lugar da Alemanha é ao lado de Israel", disse o chanceler alemão aos deputados. Ele também se comprometeu a entregar drones de combate a Netanyahu. "Nossa própria história e nossa responsabilidade no Holocausto fazem com que seja nosso dever permanente defender a existência e a segurança de Israel", acrescentou.

Scholz responsabiliza Irã

O chanceler denunciou a responsabilidade do Irã nas ações do Hamas nos últimos anos. "Até agora, não temos nenhuma prova tangível de que o Irã tenha apoiado concretamente esse ataque covarde do Hamas", disse o líder alemão. "Mas está claro para nós que, sem o apoio iraniano nos últimos anos, o Hamas não teria sido capaz de lançar ataques sem precedentes em território israelense", acrescentou.

Silêncio da Autoridade Palestina

Olaf Scholz também criticou o silêncio da Autoridade Palestina. "Eu me pergunto onde está a clara condenação da violência terrorista pela Autoridade Palestina e seu presidente Mahmoud Abbas? O silêncio deles é vergonhoso", disse ele em uma declaração aos membros alemães do Bundestag.

Berlim quer usar todos os contatos disponíveis para garantir a libertação dos reféns em curto prazo. O Emir do Qatar, cujo país apoia o Hamas, está em Berlim nesta quinta-feira. Olaf Scholz está em contato com o Egito e também deve falar com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nesta quinta-feira.