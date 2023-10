Secretário de Estado dos EUA reforça apoio a Israel em Tel Aviv e deplora "terror do Hamas"

Grupo Estado Islâmico

Netanyahu, falando ao lado de Blinken, agradeceu aos Estados Unidos por seu apoio e disse que o Hamas, que está no poder na Faixa de Gaza desde 2007, deveria ser tratado como o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que cometeu atrocidades na Síria e no Iraque há alguns anos.

"Assim como o grupo EI foi esmagado, o Hamas também será esmagado. E o Hamas deve ser tratado exatamente da mesma forma", disse Netanyahu.

Na madrugada de 7 de outubro, no meio do Shabat, o período de descanso semanal dos judeus, e no último dia das festividades de Sukkot, centenas de combatentes do Hamas se infiltraram em Israel vindos da Faixa de Gaza em veículos, por via aérea e marítima, espalhando o terror em um ataque que matou mais de mil civis nas ruas, nas casas e até mesmo em um festival de música.

Israel retaliou declarando guerra para destruir a capacidade de ação do Hamas, bombardeando a Faixa de Gaza e enviando dezenas de milhares de soldados ao redor do território, no sul do país e na fronteira norte com o Líbano, onde são frequentes as trocas de tiros com o Hezbollah pró-iraniano, aliado do Hamas.

Do lado palestino, o número de mortos pelos bombardeios chegou a 1.354 na quinta-feira, de acordo com as autoridades de Gaza.