Ao menos um jornalista morre e outros ficam feridos em ataques na fronteira entre Israel e Líbano

No início da noite, o Hezbollah indicou num comunicado que tinha respondido "aos ataques israelenses na tarde de sexta-feira", visando "várias posições".

A região fronteiriça tem sido palco de confrontos regulares há quase uma semana, mas as operações têm permanecido até agora limitadas, como os bombardeamentos israelitas nas proximidades das aldeias fronteiriças no sul do Líbano.

O poderoso Hezbollah pró-iraniano tem se contentado até agora com uma intervenção comedida na guerra desencadeada no sábado (7) por um ataque lançado pelo seu aliado, o Hamas palestino, contra Israel, que já deixou milhares de mortos em ambos os campos.

Na segunda-feira (9), o partido xiita disse que os ataques israelenses mataram três de seus membros, enquanto combatentes palestinos assumiram a responsabilidade por uma tentativa frustrada de infiltração.

No dia seguinte, o braço armado do movimento islâmico Hamas assumiu a responsabilidade pelo lançamento de mísseis do sul do Líbano, enquanto Israel anunciou que tinha como alvo os postos de observação do Hezbollah.

O "equilíbrio do terror" tem prevalecido desde a guerra de 2006 entre o Líbano e o Hezbollah, que deixou mais de 1.200 mortos no lado libanês, a maioria civis, e 160 no lado de Israel, em sua maioria militares.