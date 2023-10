Ataque em Arras: França aciona alerta nacional de "emergência atentado"

O governo francês elevou o alerta nacional de risco de atentados na França para o patamar máximo previsto no plano de vigilância "Vigipirate", após um ataque com faca que causou a morte de um professor de Literatura, na manhã de sexta-feira (13), e deixou mais três pessoas feridas em uma escola do ensino médio de Arras, no norte do país.

Em entrevista ao canal de TV TF1, o ministro do Interior, Gérard Darmanin, disse não haver dúvida de que o atentado ocorrido em solo francês tem relação com a guerra declarada no Oriente Médio, após o ataque do Hamas a Israel, no sábado (7). O ministro descreveu uma "atmosfera extremamente negativa na França", com apelos para que extremistas cometam atentados.

O autor do ataque na escola de ensino médio Léon Gambetta, de Arras, é um ex-aluno checheno do estabelecimento, nascido na Rússia. Identificado como Mohammed Mogushkov, de 20 anos, ele estava inscrito no cadastro de extremistas do Ministério do Interior francês. O jovem chegou a ser interrogado na quinta-feira (12) por policiais, que não tiveram razões para detê-lo.