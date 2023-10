"Como garantir a segurança dos palestinos?", questiona imprensa francesa sob anúncio de megaofensiva israelense

Mas como garantir a segurança dos civis em um território de 365 km², um dos mais densamente populosos do mundo, com mais de 2 milhões de habitantes, onde dezenas de quilômetros de galerias subterrâneas abrigam os combatentes e as armas do Hamas?, se pergunta o diário francês.

A mesma questão se faz Le Figaro: "como assegurar ajuda humanitária à população de Gaza?", em referência à proposta dos Estados Unidos e do Egito sobre a abertura de corredores humanitários.

Uma alternativa seria o ponto de passagem Rafah, ao sul do enclave palestino, recomenda o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em contato com as duas partes do conflito.

Essa seria a única abertura possível para os cidadãos reféns dos bombardeios, que, de acordo com a ONU, já provocaram o deslocamento de cerca de 320 mil habitantes.

No Cairo, a diplomacia se mobiliza para tentar encontrar uma solução para este "quebra-cabeça político-humanitário", descreve a publicação.

Franceses

Já o jornal Le Monde foca sua atenção para a condição dos franceses entre os reféns do Hamas. As autoridades francesas estimam 11 mortos e 18 desaparecidos, inclusive crianças. As informações ainda são provisórias, quando 80 mil franceses ou franco-israelenses são registrados nos serviços consulares da França em Israel.