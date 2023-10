Em Paris, Barroso apresenta 'agenda para o Brasil' e é indicado por Sarkozy para 'a outra presidência'

Petróleo na margem equatorial

A França é a terceira maior investidora estrangeira no Brasil. Presente no evento em Paris, o ministro brasileiro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou um investimento de R$ 500 bilhões da petrolífera francesa TotalEnergies até 2026 no país, em projetos de energia eólica e pesquisa e exploração de óleo e gás.

"O que nós queremos agora é, respeitando a sustentabilidade, respeitando rigorosamente - o governo Lula não transigirá na questão ambiental - é que a gente avance nas condicionantes colocadas pelo Ibama, para que a Petrobras, que é uma empresa reconhecida internacionalmente por ser uma grande especialista em explorar petróleo e gás em águas profundas com segurança, possa fazer essa exploração de forma adequada e nós possamos aproveitar os recursos", declarou Silveira no fórum, em referência aos estudos de prospecção de petróleo na margem equatorial do país.

Silveira participou do painel sobre sustentabilidade do evento, ao lado do governador do Pará, Hélder Barbalho, e a vice-presidente executiva da Engie, Cécile Prévieu.

"Cada estado da Amazônia tem a sua vocação. O petróleo não é a vocação do estado do Pará. A vocação que o Pará escolhe para a sua transição econômica é floresta viva, bioeconomia a partir de pesquisa, ciência, conhecimento e inovação, para que floresta viva possa valer mais do que floresta morta - o que, lamentavelmente hoje, não é uma realidade", alegou Barbalho.

O Fórum Esfera termina neste sábado e terá o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro do STF Gilmar Mendes, e os presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, entre outros.