Jornalista russa que denunciou invasão da Ucrânia ao vivo na TV descarta envenenamento

Em fevereiro passado, Marina Ovsiannikova disse que "temia pela sua vida" durante uma conferência de imprensa. "Quando converso com meus amigos na Rússia, eles me perguntam o que eu prefiro: novichok, polônio (substâncias mortais que os agentes russos são acusados ??de usar, nota do editor) ou um acidente de carro?".

Ela foi condenada na semana passada, à revelia, na Rússia, a oito anos e meio de prisão por criticar o exército russo.

A jornalista foi processada por "divulgar informações falsas" sobre as forças armadas russas. Ela foi multada por atos semelhantes em agosto de 2022.

(Com AFP)