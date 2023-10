Louvre abre sala para imersão na arte da escultura

Os visitantes podem tocar em moldes e réplicas de esculturas, há informações em braille, além de passagens sonoras e material visual.

Numa bancada, por exemplo, estão colocadas quatro cabeças de uma mesma jovem, cada uma em um material diferente. O visitante pode apalpar, girar e mexer na iluminação das esculturas, além de sentir o calor da madeira, a maciez do mármore, a porosidade da argila e o frio do metal.

É uma viagem no tempo, da Idade Média ao século 19, com auxílio da tecnologia.

A visita do anexo do salão Donatello é dividia por três temas: os materiais e sua origem na natureza, o ateliê do escultor e as funções das obras esculpidas.

Inclusão

São 80m2 de experimentação inclusiva, como explica Sophie Hervé, chefe do serviço de mediação: