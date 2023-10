Macron visita escola secundária que sofreu ataque; assassino procurava 'professor de história'

Um homem armado com uma faca e gritando "Allah Akbar" ("Alá é o maior", em árabe) matou um professor e feriu gravemente duas pessoas em uma escola secundária em Arras, no norte da França, na manhã desta sexta-feira (13). Membros do Parlamento fizeram um minuto de silêncio na Assembleia Nacional da França. O presidente francês Emmanuel Macron visitou o local ao lado dos ministros do Interior e da Educação.

Emmanuel Macron chegou pouco antes das 15h (10h de Brasília) desta sexta-feira (13) ao liceu Léon Gambetta, em Arras, onde um professor foi morto e duas pessoas ficaram gravemente feridas em um ataque com faca, em meio a temores de que o conflito entre Israel e o Hamas pudesse ser importado para a França.