Morte de professor em atentado islâmico na França reflete tensão internacional

Mais um professor morreu esfaqueado na França, nesta sexta-feira (13), em um caso que é investigado como provável ataque terrorista islâmico. O assassinato foi imediatamente associado ao contexto de tensão internacional, não só pela guerra entre Israel e o Hamas, mas também na Ucrânia e às campanhas de ódio e desinformação que circulam nas redes sociais.

O autor do ataque na escola de ensino médio Léon Gambetta, de Arras (norte), é um ex-aluno checheno do estabelecimento, nascido na Rússia e rigorosamente monitorado pelos serviços de inteligência franceses. Identificado como Mohammed Mogushkov, 20 anos, ele estava inscrito no cadastro de extremistas do Ministério do Interior francês. O jovem chegou a ser interrogado na quinta-feira (12) por policiais que não tiveram razões para detê-lo. Hoje, depois de esfaquear três adultos, e nenhum aluno na escola, ele foi preso.

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou a escola de Arras durante a tarde. Ele explicou que o professor de Literatura assassinado com golpes no pescoço, Dominique Bernard, 57 anos, tentou evitar que o agressor entrasse no estabelecimento. Um irmão mais velho dessa família chechena já cumpre pena de prisão na França, condenado por um projeto de atentado desmantelado e apologia do terrorismo. Nas horas seguintes ao ataque, outros nove membros da família foram detidos para interrogatório. Mohammed teve seu pedido de asilo negado pelas autoridades, mas continuava no território francês.