Palestinos vivem escassez quase total de água, eletricidade e alimentos em Gaza, diz diretora de ONG

"Algumas clínicas móveis continuam a funcionar e a fazer o que podem, mas, na verdade, não podemos trabalhar adequadamente e, além disso, nós, Médicos do Mundo, estamos muito preocupados com nossa equipe", confessou a diretora.

Com o ultimato de Israel, que pediu a mais de 1 milhão de pessoas, os habitantes do norte da Faixa de Gaza, que se desloquem para o sul em 24 horas, a situação fica ainda mais tensa. Bichet afirma que esta é uma situação sem precedentes na memória das organizações humanitárias.

"Não consigo ver nenhuma equivalência em nenhuma outra situação, pelo menos no que pude vivenciar. No meio da noite, pouco antes do amanhecer, voltamos atrás porque as bombas ainda estavam caindo, então era impensável fazer a viagem para o sul. Agora, durante algumas horas, estamos quase na metade do caminho. Pouco a pouco, seguimos mais para o sul. Ou você não pode ou não quer deixar o norte da Faixa de Gaza, porque é muito perigoso", relata.

O que acontece com os palestinos que vão para o sul? "Não há casa para acolhê-los, não há teto sobre suas cabeças, não há nem comida, nem água", diz Bichet. "Com certeza, e devo salientar isso, as bombas ainda estão caindo no sul. Na verdade, você não está em um lugar que poderia ser considerado seguro, não é esse o caso. No sul, os hospitais já estão totalmente saturados. Esse já era o caso no início da semana, então você pode imaginar que, com a falta de eletricidade e as necessidades básicas, tudo isso é incontrolável", afirmou.

Violação do direito internacional

"Isso também é totalmente contrário ao direito humanitário internacional, que exige que as vidas dos civis sejam respeitadas e protegidas. E também os estabelecimentos, as infraestruturas de saúde e o pessoal de saúde. Estamos violando constantemente o direito humanitário internacional", denunciou a diretora.