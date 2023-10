Polônia: extrema direita tenta terceiro mandato inédito em eleições gerais

Nas últimas pesquisas, o PiS ainda é a força política mais forte, com 32 pontos percentuais. Mas, segundo as sondagens, os ultraconservadores, que governam desde 2015, têm cerca de 10 pontos percentuais a menos que há quatro anos, quando o PiS venceu as eleições com uns cerca de 43% dos votos.

E o PiS precisa de inimigos externos para se apresentar como um defensor dos interesses do povo polonês. Nas eleições de 2015, alimentou o medo dos refugiados e, em 2019, dos homossexuais. Agora o partido caça votos insuflando medo da Alemanha - o vizinho que no passado invadiu, dividiu e ocupou a Polônia. Na propaganda eleitoral, a sigla governista alerta: "A escolha é sua, entre a Alemanha ou a Polônia".

A Alemanha é tratada como o vizinho arrogante, um rival que comandaria a União Europeia. União Europeia que tenta, segundo o governo polonês, obrigar Varsóvia a receber mais refugiados; que bloqueia atualmente milhões de euros de fundos de ajuda como punição pelas controversas reformas do Judiciário polonês, vistas pelas autoridades europeias como uma agressão ao Estado de direito e à democracia.

É importante lembrar que há anos que o governo em Varsóvia está em rumo de colisão com Bruxelas por causa de seu viés autoritário e nacionalista; entre outras coisas, pelo cerceamento da imprensa, do sistema judiciário do país e pelas políticas contra os direitos das mulheres e da comunidade LGBT+.

Interesses externos

E a oposição é vista como uma representante dos interesses estrangeiros. O principal alvo dos ataques do governo é o líder da oposição Donald Tusk, cujo partido está em segundo lugar nas pesquisas.