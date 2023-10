Primeiros cidadãos franceses repatriados de Israel estão divididos entre "alívio" e "apreensão"

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, também disse na quinta-feira que houve "mais de cem atos antissemitas" na França desde o ataque de sábado a Israel pelo movimento islâmico palestino Hamas, variando de pichações a insultos contra a comunidade judaica.

No terminal 2E do aeroporto internacional, os rostos estavam marcados pela dor, mas assim que se reuniram com suas famílias, surgiram sorrisos.

"Vou poder sair de novo e levar uma vida mais ou menos normal", disse Yaël, 17 anos. "É um alívio não me sentir mais como se estivesse em guerra", explicou a estudante, com sua declaração interrompida pelo abraço de seu irmão mais velho, que veio buscá-la no aeroporto. Em sua peregrinação a Jerusalém, Brigitte "nunca teve medo", mas se sentiu "triste".

"É difícil, perdi um amigo nesta guerra", confidenciou um estudante que deveria fazer um intercâmbio de um ano em Israel.

Passageiros prioritários

Este primeiro "voo especial" da Air France, que decolou de Tel Aviv na tarde de quinta-feira (12), transportava 377 passageiros franceses, principalmente idosos ou pessoas "vulneráveis".