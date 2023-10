Professor é morto a facadas em escola no norte da França; Macron se dirige ao local

Um professor foi morto a facadas nesta sexta-feira (13), em Arras, no norte da França, segundo informações da polícia e autoridades locais. O ato aumenta o alerta na França sobre ataques com motivações religiosas, em decorrência do conflito entre o Hamas e Israel.

O presidente Emmanuel Macron vai se deslocar até Arras, assim como o o ministro da Educação, Gabriel Attal,

As primeiras informações falam que o suspeito seria um ex-aluno da escola Gambetta. Ele feriu gravemente outro professor e um agente de segurança do estabelecimento.