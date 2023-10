Saiba o que está em jogo no segundo turno de eleição para presidente do Equador

O que dizem as pesquisas de intenção de voto

As pesquisas de intenção de voto dizem que a maioria da sociedade é contrária à volta do "correísmo" ao poder. No entanto, no primeiro turno, em 20 de agosto, Luisa González, ganhou com 33,6% dos votos, dez pontos acima de Daniel Noboa, com 23,6%. O partido do ex-presidente Revolución Ciudadana, também se manteve como a primeira força no Congresso do Equador.

No segundo turno, a soma dos candidatos anti-Correa dá a Noboa uma vantagem de até 11 pontos sobre Luisa González. Mas segundo as pesquisas, essa vantagem diminuiu a apenas 5 pontos, depois do debate eleitoral do dia primeiro de outubro.

Como avaliou o analista Fernando Carrión, "Luisa González foi bem melhor no debate. Foi clara, consisa e segura. Daniel Noboa foi inseguro, dubitativo e lia as respostas."

Apesar disso, Fernando Carrión acha que não é suficiente para uma virada. Ele acredita numa vitória apertada de Daniel Noboa.

As pesquisas só podem ser divulgadas até o dia 5 de outubro, dez dias antes das eleições. O comportamento dos indecisos é uma incógnita que pode surpreender.