"São índices de guerra", diz Patrícia Melo sobre feminicídio no Brasil ao lançar romance na França

O livro "Mulheres Empilhadas", de Patrícia Melo, acaba de ser traduzido por Elodie Dupau e publicado na França pela editora Buchet-Chastel com o título de "Celles qu'on tue". A premiada escritora brasileira veio a Paris para o lançamento do romance em francês, que aborda o feminicídio no Brasil, e deu uma longa entrevista à RFI.

"Mulheres Empilhadas" chega às livrarias francesas quase quatro anos depois de ter sido lançado no Brasil, pela LeYa, em 2019. É o 11° primeiro romance de Patrícia Melo e o 11° a ser traduzido para o francês, confirmando que a França é um dos países de maior visibilidade da literatura da escritora brasileira no exterior. "A França sempre foi um país que acolheu bastante a literatura brasileira e eu me sinto muito privilegiada de ter todos os meus títulos traduzidos aqui", disse a autora.

O romance, que narra a história de uma jovem advogada paulista que vai ao Acre acompanhar um mutirão de julgamentos de casos de mulheres assassinadas, chegou a integrar a primeira lista do prestigioso prêmio de literatura francês Femina. "A gente teve essa Alegria do livro estar na primeira lista do 'Prix Femina'. Pela segunda vez eu estou numa lista prestigiosa como essa. Isso me deixa muito honrada e eu acho que a recepção está sendo muito boa", acredita.