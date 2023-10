Após ataque em Arras, França mobiliza cerca de 7 mil soldados de força antiterrorismo

O ataque de Arras também ocorre em uma "atmosfera extremamente tensa" devido ao conflito entre Israel e o Hamas, sublinhou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmando que houve uma "ligação, sem dúvida, entre o que aconteceu no Médio Oriente e o ato" do agressor, na sexta-feira (13).

Retrouvez mon intervention au 20h de @TF1 à la suite de l'attentat islamiste survenu à Arras?? pic.twitter.com/2TtzxvPq7l ? Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023

"Emergência atentado"

A primeira-ministra Elisabeth Borne "decidiu elevar o patamar Vigipirate ao nível de emergência atentado", o mais alto deste sistema de segurança, que permite a mobilização excepcional de recursos, indicaram seus serviços na noite de sexta-feira.

O diretor do complexo escolar Gambetta, no centro de Arras, decidiu reabrir o estabelecimento no sábado para alunos e professores "que quiserem [vir à escola]", de acordo com o presidente Emmanuel Macron, que visitou o local na sexta-feira. O ministro da Educação, Gabriel Attal, que anunciou o envio de mil seguranças às escolas, indicou que iria a Arras neste sábado.