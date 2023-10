Eleitores da Nova Zelândia vão às urnas: primeiro-ministro trabalhista admite derrota

O Partido Nacional e o Partido ACT formaram uma coligação de centro-direita e deverão conquistar 65 assentos, portanto mais do que a maioria exigida entre os 120 assentos do Parlamento da Nova Zelândia para a formação de um novo governo. O Partido Trabalhista, que obteve uma vitória esmagadora nas últimas eleições legislativas de 2020, caminha para uma derrota severa, com uma projeção de 32 assentos.

Christopher Luxon, líder do Partido Nacional e ex-CEO da companhia aérea Air New Zealand, é amplamente cotado para suceder Chris Hipkins.

Corte de impostos

O Partido Trabalhista sofreu recentemente uma forte queda na preferência do eleitorado devido a uma sucessão de escândalos dentro do governo e do aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis. A inflação deve ultrapassar os 6% este ano na Nova Zelândia.

Luxon prometeu um corte de impostos de cerca de € 280 (R$ 1495,82) por mês para uma família de classe média, dizendo que queria financiar a diferença através de um imposto sobre moradias de luxo pertencentes a estrangeiros.

O ex-empresário espera poder chegar ao poder com os deputados do seu Partido Nacional ou aliando-se ao partido conservador ACT. Ele também poderá ter de buscar o apoio do New Zealand First, um pequeno partido populista liderado por Winston Peters, de 78 anos.